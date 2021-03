Begini Jadinya All England 2021 Tanpa Timnas Indonesia

jpnn.com, BIRMINGHAM - All England 2021 berlanjut, tidak ditunda lagi, tak dihentikan sementara atau bahkan dibubarkan setelah timnas Indonesia dipaksa mundur dari ajang bulu tangkis paling bergengsi itu.

Badminton England Chief Executive Adrian Christy mengatakan semua pihak penyelenggara menyesal dan prihatin dengan ditariknya pasukan Merah Putih dan sejumlah pemain lainnya lantaran wajib mengikuti protokol kesehatan Covid-19 di Inggris.

“Saya sangat sedih atas para pemain dan ofisial yang ditarik dari All England 2021 dan untuk jutaan penggemar yang sama-sama kecewa. Bukan itu yang kami harapkan, dan ini jelas mengguncang komunitas bulu tangkis dunia," kata Adrian seperti dilansir dari laman resmi BWF.

“Kami tahu apa arti All England bagi para pemain dan apa arti kejuaraan ini bagi para penggemar. Namun dunia saat ini dicengkeram pandemi global dan tanggung jawab utama kami harus mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah Inggris," imbuhnya.

Adrian mengaku, salah satu momen tahunan yang dia tunggu sebagai pengurus Badminton England adalah menyambut tim dan fan dari Indonesia yang luar biasa di Birmingham (All England).

Namun pandemi dan prokes Covid-19 tahun ini membuat momen itu terusik.

"Rasa hormat dari Badminton England untuk mereka. Ini situasi yang sangat sulit. Ini bukan keputusan olahraga. Namun beginilah respons pemerintah (Inggris) terhadap pandemi. Kami semua berharap kita keluar dari mimpi buruk Covid-19 ini dan kembali bersama lagi nanti," katanya.

By the way, All England 2021 hari ini memasuki perempat final. Tanpa jago dari Indonesia, juga tidak ada delegasi dari China, Korea, Taiwan hingga Spanyol yang sejak awal memang memutuskan tidak ambil bagian karena perhitungan prokes Covid-19 dan alasan lainnya.