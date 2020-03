Begini Kegiatan Raisa Selama di Rumah Aja

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa Andriana membagikan kegiatannya selama berdiam diri di rumah di tengah pandemi corona.

Ketika berbincang dengan Ardhito Pramono dalam konser online #dirumahaja, Raisa bertanya pada rekannya apa saja yang ia lakukan selama berada di rumah.

"Ojek makanan, bikin konten lucu..." ujar Ardhito.

"Sama! Aku bikin konten tapi enggak lucu," timpal Raisa.

Ia kemudian mengajak masyarakat agar berdiam diri di rumah untuk menekan risiko penularan virus corona.

"Itu alasan utamaku stay at home, memutuskan rantai (penularan) dengan cara stay at home," kata Raisa di sela konser online #dirumahaja, Sabtu (28/3).

Istri Hamish Daud itu pun mengimbau masyarakat untuk tidak keluar rumah bila tidak diperlukan.

"Bikin orang yang harus bekerja di luar lebih aman karena mereka bisa physical distancing dengan less people on the street," ujar Raisa.