Begini Kondisi Terkini Ustaz Yusuf Mansur Usai Dilarikan ke Rumah Sakit

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansur mengabarkan kondisinya setelah dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto pada Rabu (21/7).

Dia mengatakan bahwa kondisinya sudah membaik setelah mengalami penurunah hemaglobin (HB) dan eritrosit.

Kabar tersebut diketahui dari unggahan terbaru Yusuf Mansur melalui akunnya di Instagram.

Pemilik nama asli Ja'man Nurkhatib Mansur itu membagikan ulang unggahan kerabatnya berupa tangkapan layar saat video call.

Sang ustaz tampak ceria meski wajahnya masih pucat. Kerabatnya juga ikut senang melihat kondisi ustaz sudah mulai bugar.

"Alhamdulillah sudah segar ya ustaz @yusufmansurnew. Sehat, sehat, sehat," tulis Aniek Siti, dilihat pada Kamis (22/7).

Yusuf Mansur sebelumnya mengabarkan dirinya harus dibawa ke rumah sakit melalui akunnya di Instagram.

"Pagi ini, 21 Juli 2021, dengan izin Allah, HB saya alhamdulillah masih ada 5, rendah sangat. Tetapi saya masih hidup he he he," tulisnya.