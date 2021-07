Begini Loh Peraturan Jika Terdapat Dua Bola dalam Satu Lapangan

jpnn.com, LONDON - Ada pemandangan menarik saat laga semifinal Euro 2020 yang mempertemukan Inggris melawan Denmark di Stadion Wembley, Kamis (8/7) WIB.

Ketika memasuki babak tambahan waktu, tepatnya pada menit ke-101, tiba-tiba Inggris mendapat kesempatan menyerang melalui Raheem Sterling.

Saat itu, dari layar kaca terlihat ada sebuah bola lain di dekat kotak penalti Denmark.

Pemain Manchester City itu bahkan terlihat melewati bola tersebut sebelum memasuki kotak penalti dan dijatuhkan oleh Joakim Maehle.

Tentu banyak pihak yang mempertanyakan mengapa wasit Danny Makkelie tidak menghentikan pertandingan karena ada bola lain masuk ke dalam lapangan.

Mengacu kepada laws of the game bagian 5 soal outside interference. Pada sub-bagian penghentian (stops), wasit berhak menghentikan sementara pertandingan jika terjadi pelanggaran atau intervensi dari luar lapangan, salah satunya adalah bola tambahan atau extra ball.

Sebuah bola tambahan, objek lain atau hewan masuk ke lapangan saat laga berjalan, seorang wasit harus:

1. Menghentikan permainan (dan mengulangnya dengan bola yang dijatuhkan/dropped ball) hanya jika mengganggu jalannya pertandingan. Kecuali bola masuk ke gawang dan gangguannya (2 bola) tidak

menghalangi pemain bertahan dalam memainkan bola. Gol disahkan jika bola masuk ke gawang (bahkan jika terjadi kontak dengan bola) kecuali jika gangguan dilakukan oleh tim penyerang.