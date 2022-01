Begini Penampakan Minyak Goreng Rp 14 Ribu Per Liter

jpnn.com, PALEMBANG - Minyak goreng kemasan seharga Rp 14 ribu per liter hari ini, Rabu (19/1) mulai tersedia di pasaran.

Dilansir dari Antara, salah satu di sejumlah toko ritel modern di Kota Palembang, Sumatera Selatan yang berada di kawasan celentang Palembang.

Alfarmart, mulai menjual minyak goreng kemasan merek MM dengan harga Rp 14 ribu per liter.

Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng untuk jenis kemasan Rp 14 ribu per liter yang dimulai pada 19 Januari 2022 pukul 00.01 WIB.

“Sudah dikirim dari gudang, tetapi belum banyak, jadi konsumen maksimal hanya boleh beli satu liter. Mungkin nanti jika sudah banyak stok bisa beli banyak,” kata Ayu, pegawai Alfamart tersebut.

Sementara sejumlah supermarket di Palembang juga sudah menjual minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter.

Foodmart dan Hypermart, melalui kanal belanja onlinenya, sudah menjual minyak goreng merek Cemara, Sunco, Filma, Balco, Rose Brand, Sedaap dengan harga Rp 14 ribu per liter.

Sementara pada pukul 10.00 WIB, Alfamart dalam situs belanja online Gomart, masih menjual minyak goreng merek Sania Rp 20.500 per liter, Tropical Rp 22.700 per liter, Filma Rp 44.500 per 2 liter, Fortune Rp 40.800 per dua liter, Bimoli Rp 20.000 per liter.