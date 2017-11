Beginilah Pemberitaan Media Luar Negeri soal Alexis Ditutup

jpnn.com, JAKARTA - Kabar tentang keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menolak perpanjangan izin usaha bagi Alexis Hotel tak hanya riuh di dalam negeri. Sebab, media-media mancanegara pun ikut mengangkat penutupan tempat hiburan yang disebut-sebut sebagai surga kaum adam pencari kesenangan itu.

Media-media ternama di luar negeri pun ikut memberitakan keputusan Pemprov DKI di bawah komando Gubernur Anies Baswedan menutup Alexis Hotel. Straits Times di Singapura, New York Times di Amerika Serikat, Daily Mail di Inggris, hingga Times of Oman dan Arab News di Timur Tengah ikut memberitakan Alexis.

Straits Times belum lama ini menurunkan berita dengan judul menggelitik. Judulnya adalah Jakarta 'dreamland for men' hotel shut down as hardline groups clamour for Islamic lifestyle. Judul ‘dreamland for men’ merujuk pada situs Alexis Hotel.

Selanjutnya dari Amerika Serikat ada harian New York Times yang memberitakan penutupan Alexis dengan mengutip REUTERS. New York Times menurunkan artikel berjudul Jakarta Closes Hotel Targeted by Islamists for Alleged Vice.

Sedangkan di Inggris, Daily Mail juga mengutip pemberitaan REUTERS. Judulnya pun sama dengan yang diberitakan The New York Times.

Bagaimana dengan media di Timur Tengah? Times of Oman dan Arab News juga mengutip pemberitaan REUTERS.

Laman media Timur Tengah yang terbit dalam Bahasa Inggris itu juga menurunkan judul Jakarta Closes Hotel Targeted by Islamists for Alleged Vice. Times of Oman dan Arab News juga memajang foto Alexis Hotel.(ara/jpnn)