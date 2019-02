Beli Mobil BMW, Bebas Bea Balik Nama

jpnn.com - BMW Group Indonesia kembali menghadirkan BMW Exhibition selama 3 hari pada 15-17 Februari 2019 di Plaza Senayan Atrium, Jakarta Pusat, Jumat (15/2).

Sama dengan tahun lalu, event tersebut bertujuan untuk meng-upgrade kendaraan lama ke seri terbaru dari BMW. Program tersebut merupakan program khusus Drive to Prosperity dan program Trade-in dan Trade-Up.

Vice President Corporate Communications BMW Group Indonesia Jodei Q'tania mengatakan, di tahun ini, BMW Exhibition kembali hadir dengan berbagai penawaran menarik seperti program Drive to Prosperity dan Trade-In & Trade-Up menjadi kesempatan terbaik untuk calon pengguna BMW mendapatkan kendaraan impiannya.

"Program ini diadakan untuk memudahkan pelanggan yang ingin memiliki kendaraan baru," ujar Jodie.

Drive to Prosperity, merupakan program yang memudahkan para pelanggan di Jakarta dan Indonesia yang menginginkan kendaraan BMW dengan harga lebih terjangkau dengan pembelian drive on the road dan tidak usah lagi balik nama.

Kemudian program Trade In & Trade Up itu selalu ada tapi untuk BMW sendiri akan ada keuntungan dengan harga yang lebih terjangkau.

Jadi untuk konsumen yang ingin memperbaharui kendaraannya bisa langsung mendatangi even tersebut. program tersebut diperuntuhkan untuk jenis kendaraan BMW apapun.

Menarikanya lagi, biaya angusaran bisa diatur seberapa besar penghasilan konsumen, dan juga bisa disesuaikan seperti cicilan bulan, dan down payement.