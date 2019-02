BMW X7 Dipastikan Bakal Mengaspal ke Indonesia, Kapan?

jpnn.com, JAKARTA - BMW Group Indonesia telah mempersiapkan beberapa jagoan barunya sepanjang tahun 2019. Salah satu model yang digadang menjadi peluncuran pertama kali di Indonesia yaitu BMW X7.

"The first ever BMW X7 itu akan hadir di kuartal kedua tahun ini. Mobil itu kami akan bawa secara impor CBU, diproduksi sama seperti All-new BMW X4 di Amerika Serikat," beber Vice President of Corporate Communicatin BMW Group Indonesia Jodie O'tania kepada media di Museum Macan, Jakarta Barat, Kamis (7/2).

SUV yang pertama kali melantai di Los Angeles Auto Show 2018, November lalu, telah melengkapi seri X dan menjadi model SUV terbesar dan termahal yang pernah dimiliki BMW.

BMW X7 memiliki dimensi panjang 5.176 mm, lebar 1.998 mm dan tinggi 1.805 mm, dengan konfigurasi 3 baris bangku.

Dalam perkenalan perdananya di pasar Amerika Serikat, X7 hadir dalam dua tipe mesin yaitu xDrive40i (Mesin V6 3000 cc) berbanderol USD 73.900 atau Rp 1,06 miliaran dan xDrive50i (mesin V8 4.400 cc) harganya USD 92.600 atau sekitar Rp 1,329 miliaran jika dikonversi.

"Sebelumnya, BMW X7 juga sudah dikenalkan di GIIAS 2018 tetapi baru dalam bentuk konsep display, dan ternyata mendapatkan banyak animo dari pengunjung di sini," tegas Jodie (mg9/jpnn)