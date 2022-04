Beli Mobil Suzuki Bulan Ini Dijamin Banyak Untungnya, Simak Nih!

jpnn.com, JAKARTA - PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS), menggelar promo menarik untuk setiap pembelian unit Suzuki pada Mei 2022.

Promo terdiri dari hadiah, potongan harga, hingga uang muka (down payment) rendah.

Program penjualan tersebut berlaku hingga akhir Mei 2022 di Jabodetabek, khusus untuk pembelian All New Ertiga, XL7, New SX4 S-Cross, dan New Carry Pick Up.

“Suzuki turut merayakan momen spesial ini dengan menghadirkan promo menarik pembelian mobil unggulan Suzuki untuk menemani perjalanan mudik Lebaran,” jelas Asst. to Dept. Head 4W Sales PT SIS Sukma Dewi dalam siaran pers, Jumat (29/4).

Konsumen yang ingin memiliki mobil XL7 ditawarkan keuntungan, seperti DP 10 persen, bebas biaya angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon, hadiah langsung, dan extra cashback senilai Rp 4 juta jika kendaraannya ditukar tambah dengan kendaraan Suzuki lainnya melalui Auto Value.

Semua Konsumen XL7 akan mendapatkan hadiah e-Toll dan voucher bensin gratis senilai Rp 3 juta atau dapat digunakan sebagai potongan uang muka kredit, hingga pilihan hadiah langsung berupa logam mulia.

Suzuki juga memberikan promo untuk semua tipe All New Ertiga.

Promo tersebut berupa DP 10 persen dengan pilihan tenor enam tahun, bebas angsuran berkali-kali, tambahan bonus diskon dan hadiah langsung, serta extra cashback Rp 2,5 juta apabila melakukan tukar tambah melalui Suzuki Autovalue.