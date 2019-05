Benarkah Celine Dion Mengoleksi 10 Ribu Sepatu?

jpnn.com - Melalui suara Celine Dion, lagu anak-anak Baby Shark bisa menjadi 100 persen berbeda. Kejutan itu ditampilkannya dalam segmen Carpool Karaoke di The Late Late Show with James Corden yang tayang Senin (20/5) waktu setempat.

Corden menjemput Dion di Las Vegas, tempatnya menggelar konser. Penyanyi asal Kanada tersebut masuk ke mobil SUV yang dikendarai Corden dengan tampilan modis. Dion memakai setelan jas ber-glitter dari koleksi Fall 2019 Marc Jacobs lengkap dengan cincin blue cocktail dan sepasang anting mutiara. Dion menjawab setiap kalimat Corden dengan cuplikan lagu.

Mereka membahas tentang rumor bahwa Dion memiliki koleksi sepatu sebanyak 10 ribu. ''Aku punya tempat di Las Vegas, sebut saja sebuah gudang,'' ujarnya.

''Itu terkomputerisasi. Aku tinggal menekan sebuah tombol, pintunya terbuka, dan muncul sepatu yang dibagi berdasar warna,'' imbuhnya. Dion memasang tampang sendu ketika Corden membagi-bagikan beberapa pasang sepatunya ke pejalan kaki.

Salah satu momen paling kocak adalah ketika Corden menantang Dion menyanyikan lagu yang belum pernah didengarnya sebelumnya. ''Ini susah dibawakan. Beruntung, ada aku. Aku pria musikal. Jadi aku bisa menyanyikannya,'' kata Corden sebelum mulai menyanyi Baby Shark. Dion pun berhasil membawakan lagu itu menjadi sangat dramatis dengan nada tinggi yang menjadi ciri khasnya.

BACA JUGA: Gila! Tiket Konser Syahrini Setara Celine Dion, Tapi Laris

Momen puncak terjadi ketika Dion dan Corden berkolaborasi menyanyikan soundtrack film Titanic (1997), My Heart Will Go On. Dion berperan menjadi Rose (Kate Winslet), sedangkan Corden memakai wig cokelat sehingga menyerupai Jack (Leonardo Dicaprio). Keduanya berdiri di atas Titanic yang ''berlayar'' di Fountains of Bellagio di depan Bellagio Hotel and Casino, menirukan scene terpopuler Titanic. (Variety/Vogue/adn/c20/nda)