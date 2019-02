Berapa Banyak Air yang Harus Anda Minum Setiap Harinya?

Ilustrasi minum. Foto: New Healthy Guide

jpnn.com - Apakah Anda benar-benar minum delapan gelas air setiap hari? Faktanya, Healthline mengklaim tidak ada ilmu di balik aturan minum delapan gelas sehari.

Setiap orang harus mengonsumsi jumlah air yang berbeda secara teratur. Sebagai pedoman yang lebih tepat, National Academy of Science, Engineering, dan Medicine merekomendasikan bahwa pria harus minum total 3,7 liter air per hari dan wanita wanita harus minum 2,7 lite air per hari.

Itu berarti 125 ons atau sekitar 15 dan setengah cangkir, untuk pria dan 91 ons atau sekitar 11 cangkir, untuk wanita. Meskipun ini adalah panduan yang bagus, Anda tidak perlu mulai mengukur gelas Anda setiap kali minum.

"Sembilan puluh hingga 125 ons mungkin tampak seperti banyak,tetapi Anda mungkin sudah mencapai takaran tersebut setiap hari. Naluri haus Anda sangat bisa diandalkan," kata Neal Schultz, MD, dermatolog dan pencipta BeautyRx New York City, seperti dilansir laman MSN, Senin (25/2).

Daripada menghitung jumlah cangkir, Anda harus mempercayai rasa haus Anda, pastikan Anda minum untuk menghilangkannya dan membiarkan tubuh Anda mengurus sisanya.

"Anda harus minum saat Anda kehausan, bukan untuk memenuhi sejumlah cangkir atau ounce," saran Dr. Schultz.

Selama Anda tidak merasa terlalu haus atau berlebihan, dan air kencing Anda memiliki warna kuning muda, Anda mungkin mendapatkan hidrasi yang cukup.

Pertimbangan lain yang bermanfaat adalah kenyataan bahwa "asupan air" tidak selalu diterjemahkan ke jumlah persis air yang Anda minum.