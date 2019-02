Berapa Jumlah Surat Suara Pemilu 2019 Sudah Tercetak?

jpnn.com, JAKARTA - Jumlah surat suara pemilu 2019 yang sudah tercetak hingga Kamis (14/2), sudah mencapai 360 juta lembar. Meski demikian, KPU meyakinkan bahwa seluruh surat suara bisa selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal.

Secara keseluruhan, jumlah surat suara pemilu mencapai 939.879.651 lembar. Dicetak enam perusahaan pemenang lelang. Nilai kontraknya hampir Rp 605 miliar. Dengan selesainya 360 juta surat suara, KPU sudah menyelesaikan 38,3 persen dalam waktu hampir satu bulan. KPU punya waktu satu bulan lagi untuk menyelesaikan 60 persen sisanya.

Komisioner KPU Ilham Saputra meyakinkan bahwa proses cetak surat suara sudah on the track. ’’Hitungan kami, sampai sekarang pencetakan per harinya sudah melebihi target,’’ terangnya.

Rata-rata di atas 100 persen dari target. Artinya, progres pencetakan surat suara berlangsung lebih cepat dari yang ditargetkan.

Pihaknya memang memprioritaskan daerah yang lokasinya paling jauh dari pabrik. Misalnya, Aceh, Papua, Papua Barat, NTT, Maluku utara, hingga Kalimantan Utara. Juga daerah-daerah yang memiliki kawasan terpencil.

Meskipun jaraknya tidak jauh dari percetakan, misalnya, tetap harus diprioritaskan. Karena ada pertimbangan medan distribusi yang sulit.

Batas waktu cetak dan distribusi surat suara adalah 17 Maret mendatang. Atau H-30 pemungutan suara. Pada hari itu, semua surat suara harus sudah tiba di seluruh KPU Kabupaten/Kota. Kemudian, rentang waktu satu bulan bisa digunakan untuk menyortir, melipat, dan mengepak.