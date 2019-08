Beredar Kabar Saham LKPR Masuk Indeks Morgan Stanley

jpnn.com, JAKARTA - Beredar kabar saham PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) bakal masuk ke dalam Morgan Stanley Capital International (MSCI) indeks. Kabar itu muncul di pasar, setelah dilakukan penelahaan ulang atau review atas konstituen indeks tersebut.

Dalam MSCI Indeks, selain Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya, tiga negara maju juga tergabung yakni Hong Kong, Jepang dan Singapura.

Jika LPKR benar-benar masuk MSCI, maka dapat dipastikan bahwa likuiditas LPKR bakal kian besar. Apalagi sebelumnya LPKR telah berhasil meraup dana segar US$ 787 juta, atau setara Rp 11,2 triliun dari right issue. Ini artinya LPKR menjual 28 miliar saham baru dengan harga Rp 235 per saham.

Analis PT Panin Sekuritas Tbk William Hartanto menilai, jika saham Lippo Karawaci masuk MSCI, tentu saja menjadi salah satu sentimen positif dan bisa memberi efek dorong bagi para investor maupun pelaku pasar untuk mengoleksi saham.

Sekaligus memberi pesan bahwa dari sisi kinerja perusahaan sangat kuat. Kata William, selama ini, saham-saham yang masuk ke MSCI selalu mengalami kenaikan signifikan.

“Saham-saham yang memiliki likuiditas baik selalu menjadi pilihan mereka. Kinerja fundamental perusahaan tersebut juga diperhatikan,” kata William dalam keterangannya, Kamis (1/8).

Pada penutupan perdagangan Kamis, LPKR menguat 0,71% ke posisi Rp 282, dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 19,99 triliun. William merekomendasikan buy saham LPKR dengan target harga akhir tahun ini sebesar Rp 350.