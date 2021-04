Berhasil Terapkan Bisnis Berprinsip ESG, BRI Raih Belasan Penghargaan Selama 2020

jpnn.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) terus melakukan implementasi keuangan berkelanjutan berbasis nilai-nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, and Governance/ESG) dalam menjalankan bisnis.

Konsisten menerapkan nilai-nilai ESG, BRI berhasil meraih sejumlah penghargaan sepanjang 2020.

Mengutip Sustainability Report BRI 2020, Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan terhitung ada 17 penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri yang diraih perseroan sepanjang 2020.

Penghargaan itu, lanjut dia, karena bank pelat merah itu dinilai berhasil menjaga komitmen penerapan kerja berbasis prinsip ESG.

"Karena BRI juga mampu menjalani perannya sebagai lembaga keuangan untuk membentuk ekosistem keuangan berkelanjutan bagi masyarakat," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/4).

Dia membeberkan, beberapa apresiasi yang diterima BRI sepanjang tahun lalu terkait penerapan nilai-nilai ESG adalah penghargaan sebagai Best Issuer for Sustainable Finance dan Best Sustainability Bond dari The Asset Hongkong.

Ada pula penghargaan Indonesia Digital Innovation Brand 2020 dari Warta Ekonomi, serta Innovative Company For Embracing Stratup Collaboration For Digital Ecosystem dari Digital Innovation Award 2020.

BRI juga masuk daftar Top 1000 World Banks: BRI ranked 1st in Indonesia rilisan The Banker. Tak hanya itu, perusahaan mendapat penghargaan sebagai BUMN Dengan Penerapan GCG Terbaik dari BUMN Track, dan Keterbukaan ESG Emiten Sektor Perbankan Terbaik serta Keterbukaan ESG Bank Kategori Buku IV Terbaik dari Beritasatu.