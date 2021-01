Beri Solusi untuk Hotel di Kala Pandemi, PT S2i Hadirkan Kiosk Self Check In dan Sanitizer UV Otomatis

jpnn.com, JAKARTA - PT. Sinergi Solusi Integrasi (S2i) memberikan solusi untuk hotel di masa new normal dengan menghadirkan inovasi produk bernama SELFQ dan YUVI.

Alat ini bisa untuk menghemat waktu check in, menjaga jarak fisik antara para tamu dan tidak ada interaksi fisik dengan resepsionis.

SELFQ merupakan mesin Kiosk yang membuat pelanggan dapat melakukan Self Check In/Out secara mandiri. Hal ini juga bisa meminimalkan kontak dengan pegawai hotel dan juga mendukung penerapan physical distancing dengan mengurangi antrean pada saat check in out.

"Industri perhotelan termasuk yang paling parah terkena dampak pandemi COVID-19. Di era new normal, kami ingin membantu mereka pulih dengan memberikan solusi yang akan meningkatkan penjualan sekaligus mengurangi biaya pada saat yang bersamaan," kata Adrian Siaril, Direktur Operasional S2i, Selasa (26/1).

Selain itu kata Adrian juga lebih nyaman, hemat waktu, dan hotel mendapatkan kembali kepercayaan para tamu dengan menawarkan alternatif untuk check-in secara mandiri dengan cepat dan mudah.

"Kiosk SelfQ juga dapat digunakan sebagai media informasi seputar hotel seperti promosi, iklan, yang sesuai dengan kebutuhan setiap hotel," seru dia.

Adrian menambahkan inovasi produk yang dilakukan S2i tidak ditujukan untuk menghilangkan aspek kemanusiaan pada sebuah hotel.

"Melainkan memberikan kesempatan bagi para staf hotel untuk memaksimalkan pelayanan kepada tamu dalam hal yang lebih penting, seperti penjamuan, pengantaran, dan komunikasi. Kiosk Self Check In justru membebaskan staf hotel dari pekerjaan administratif yang tidak memberikan nilai tambah kepada tamu,” papar Adrian.