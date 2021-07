Berita Duka, Terpapar Covid-19 Ekonom Senior INDEF Enny Sri Hartati Tutup Usia

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Institute for Delevopment of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati tutup usia pada Kamis (1/7) pukul 19:55 WIB.

"Betul beliau meninggal, di RSI Pondok Kopi," ujar Peneliti INDEF Abra P. G. Talattov saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Kamis.

Menurut Abra, Enny meninggal dunia setelah seminggu terpapar Covid-19.

Dr. Enny Sri Hartati merupakan perempuan kelahiran Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia, 26 Juli 1971.

Selama Perjalanan kariernya, Dr. Enny tercatat pernah menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada 1996-2011.

Dr. Enny Menyelesaikan gelar doktor Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian dengan Konsentrasi Ekonomi Pembangunan di Institut Pertanian Bogor.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Diponegoro. Dia pernah menjadi staf ahli Komisi X DPR RI (2007-2010).

Enny menduduki kursi pimpinan INDEF sejak 2011 dan kini digantikan oleh Tauhid Ahmad. (mcr10/jpnn)