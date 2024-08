Berkat Keunggulan Layanan Ini, Bank Mandiri Borong 4 Penghargaan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri berkomitmen untuk memperkokoh kedudukan sebagai bank dengan pangsa pasar wholesale terbesar di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank berlogo pita emas itu dengan memperkuat layanan digital bagi nasabah wholesale melalui Super Platform Kopra by Mandiri.

Berkat keunggulan layanan Kopra by Mandiri, bank pelat merah ini berhasil mendulang empat penghargaan di ajang The Digital Banker Global Transaction Banking Innovation Awards 2024.

Bank Mandiri itu dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Best Bank for Cash Management in Indonesia, ?Best Bank for Cash Management in South East Asia, ?Best Bank for Trade Finance in Indonesia, dan ?Best Bank for Trade Finance in South East Asia.

Apresiasi ini diberikan atas pencapaian perseroan mengelola dan mengembangkan layanan digital yang menghadirkan solusi layanan finansial terbaik bagi nasabah.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo menyatakan pengakuan ini tidak terlepas dari komitmen perseroan untuk terus melakukan transformasi digital guna menjadi partner finansial pilihan utama nasabah.

“Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan semakin diandalkan nasabah,” ujar BD Budi di Jakarta, Jumat (23/8).

BD Budi menyatakan hingga Juni 2024, Kopra by Mandiri telah melayani solusi perbankan bagi lebih dari 160.000 korporasi.