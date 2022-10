Berkat Transformasi Digital, Pupuk Indonesia Raih Penghargaan Ini dari IDC

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) meraih penghargaan Best in Future of Industry Ecosystem dari International Data Corporation (IDC) Future Enterprise Award 2022.

Penghargaan itu disematkan terhadap ekosistem digital Retail Management System (RMS) atau Rekan, yaitu sebuah aplikasi untuk distributor dan kios resmi Pupuk Indonesia.

Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky mengatakan penghargaan ini adalah bentuk pengakuan publik internasional terhadap transformasi digital.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Sertifikasi dan Biayai Pendidikan Ratusan Guru

Dalam hal ini, aplikasi digital Rekan dinilai sebagai terobosan inovatif yang mampu meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas pada jaringan distributor.

“Tantangan utama dalam mengembangkan aplikasi REKAN ini adalah bagaimana bisa menyelaraskannya dengan sejumlah peraturan, mengajak distributor, dan kios untuk mau beradaptasi,” jelas Panji.

Dalam penerapannya, REKAN memiliki beragam manfaat.

Baca Juga: Pupuk Kaltim Borong Prestasi di Ajang APQO 2022

Pertama, digitalisasi tata kelola dan penyederhanaan proses penebusan pupuk.

Kedua, mampu meningkatkan penelusuran penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kios berdasarkan data petani penerima subsidi dan geo-tagging.