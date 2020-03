Berkhotbah di Jumatan, Sebut Corona Hasil Konspirasi Yahudi & AS untuk Tutup Masjidilharam

jpnn.com, SANAA - Seorang ulama Yaman bernama Ibrahim al-Ubeidi menuding Yahudi dan Amerika Serikat (AS) berada di balik virus corona (COVID-19). Ubeidi menyampaikan tuduhannya dalam khotbah Jumat di Sanaa, Yaman pada 13 Maret lalu.

Menurut Ubeidi, tujuan Yahudi dan AS menciptakan COVID-19 adalah menutup dua kota suci umat Islam, yakni Makkah wa Madinah di Arab Saudi. Saat ini penguasa Arab Saudi telah mengosongkan area di sekitar Kakbah di Masjidilharam, Makkah yang sebelumnya selalu dipenuhi jemaah umrah.

Ubeidi menyatakan bahwa Israel dan Amerika bekerja sama dengan penguasa Arab Saudi yang menurutnya keturunan Yahudi. “Demi menjalankan skema Yahudi pada al-Haramaian (Makkah dan Madinah, red),” ujarnya.

Friday Sermon by Yemeni Scholar Ibrahim Al-Ubeidi: Coronavirus Is Part of a Plan by the Jews, Israel, U.S. to Control Mecca, Medina; The Saud Clan Is a Jewish Family Brought into Power in Order to Judaize These Cities pic.twitter.com/YXzAaJ4P0s — MEMRI (@MEMRIReports) March 29, 2020