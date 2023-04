Berpartisipasi di BFA 2023, Bank Indoneia Resmikan IPH Pertama di Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) melakukan dua kegiatan penting di Pulau Hainan, Tiongkok, menjelang akhir Maret 2023.

Adapun Pulau Hainan merupakan satu-satunya free trade zone dan destinasi wisata domestik beriklim tropis di Tiongkok.

Kegiatan pertama yang dilakukan Bank Indonesia adalah berpartisipasi dalam Boao Forum For Asia (BFA) 2023 di Boao, kota Qionghai, pada 31 Maret 2023.

Kedua, Bank Indonesia bersinergi dengan beberapa pihak terkait membentuk Indonesia Promotion Hub: Hainan Chapter di kota Wanning.

Dalam ajang itu, BI diundang untuk menyampaikan Lead Speech pada sesi Financial Roundtable bertema 'Financial Infrastructure and Services in the Digital Era'.

BFA kali ini diadakan secara offline dan dihadiri lebih dari 1.500 orang dari 50 negara yang terdiri dari pemimpin negara, lembaga internasional, think tank, dan akademisi.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan bahwa tren digitalisasi yang berkembang pesat memengaruhi pilar ekonomi, mengubah fungsi tradisional, terutama di sektor keuangan.

"Regulasi terkait digitalisasi yang tidak tepat berpotensi mengganggu stabilitas makro ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif," kata Doni, dalam keterangannya, Jumat (7/4).