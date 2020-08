Berpose Tanpa Busana, Bentuk Tubuh Nikita Mirzani Jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani kembali membuat heboh penghuni dunia maya setelah mengunggah potret dirinya tanpa busana.

Dalam potret hitam putih yang diunggah di Instagram @nikitamirzani_17, pemain film Comic 8 ini tampak duduk melipat kakinya.

Adapun kaki lainnya ditekuk untuk menutupi bagian dada dan alat vital milik Nikita. Terlihat tato di pahanya.

Mantan istri Dipo Latief ini memperlihatkan ekspresi muka datar, tanpa senyuman.

"Its your body. Tell it what to do," tulis Nikita Mirzani, sebagai keterangan foto, Sabtu (29/8).

Arti tulisan tersebut, ini tubuhmu. Katakan apa yang harus dilakukan.

Unggahan ibu tiga anak itu pun langsung menuai beragam komentar dari pengikutnya di Instagram.

Banyak dari mereka yang merasa iri melihat bentuk tubuh selebritas kelahiran 17 Maret 1986 tersebut. (jlo/jpnn)