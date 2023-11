Bersama BRILIANPRENEUR Produk UMKM Ini Go Global

jpnn.com, JAKARTA - Perjuangan memulai bisnis dari nol, menghadapi beragam tantangan, hingga merajut mimpi agar usahanya dikenal adalah impian para pelaku UMKM.

Cerita dan mimpi yang sama juga dimiliki oleh Tioria by Caramia, brand produk fesyen lokal yang mengembangkan usahanya bersama program BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Didirikan oleh Caramia Sitompul, ia ingin membuktikan bahwa produk lokal heritage juga bisa dicintai dunia.

Produk Tioria yang terkenal adalah Syal dengan berbagai gambar dan pola yang menekankan pada orisinalitas atau motif asli Indonesia.

Produk-produk syal yang dihasilkan diberi nama-nama unik seperti Borobudur, Bajaj Jakarta, Becak, Ondel-ondel, dsb.

Selain itu, Tioria juga menghasilkan produk-produk asesoris lainnya seperti topi, pouch dan masker. Ada juga kabaya dan outer dengan pilihan motif yang colourful dan mengambil tema unik dari berbagai, cerita dari daerah-daerah di Indonesia.

Kecintaannya di bidang seni dan fashion membuat Caramia Sitompul memiliki portofolio cemerlang yang menjadi modal utama dalam menekuni passion yang dimiliki. Ia mengenyam pendidikan di bidang art and design di University of Michigan (UM), Amerika Serikat. Setelah itu, ia juga melanjutkan pendidikannya di bidang fashion designer di New York, AS.

Tak hanya latar belakang pendidikannya saja yang mengesankan. Ia juga pernah melakukan kolaborasi dengan sejumlah merek fesyen global ternama seperti Calvin Klein (Collection, Platinum, dan Jeans), Donna Karan, DKNY, Kate Spade, Macy's, Ralph Lauren, dan lain-lain.