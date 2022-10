Bertemu Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dorong Perdamaian dengan Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Chairman of the Verkhovna Rada of Ukraine, Olena Kondratiuk. Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Ukraina itu, Puan mendorong agar terciptanya perdamaian antara Ukraina dan Rusia yang hingga kini masih berperang. Pertemuan bilateral itu digelar jelang pembukaan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Baca Juga: Ketua DPR RI Ajak Parlemen Dunia Bangun Kerja Sama Multilateral Puan pun menyampaikan keprihatinan atas terjadinya perang di Ukraina yang menimbulkan banyak korban jiwa dan berdampak bagi keadaan global di dunia. “Undangan kami khusus untuk Parlemen Ukraina di P20 adalah langkah konkrit kami untuk membantu komunikasi antar-Parlemen dalam penyelesaian perang di Ukraina,” kata Puan. Puan mengapresiasi hubungan bilateral Indonesia-Ukraina yang sudah terjalin selama 30 tahun tetap berjalan hangat meskipun di tengah-tengah situasi kawasan yang serba tidak pasti karena perang. Indonesia merupakan salah satu mitra dagang terbesar Ukraina di Asia Tenggara. Baca Juga: Puan Bahas Isu Perdamaian Ukraina-Rusia, Singgung Soal Pemulihan Ekonomi “Saya memahami bahwa perang di Ukraina telah mempengaruhi upaya kita semua memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Karenanya, proses perdamaian adalah prioritas utama Indonesia,” ucap Puan. “Kunjungan Presiden Indonesia ke Ukraina dan Rusia pada bulan Juni, dilakukan untuk membawa pesan perdamaian. Kunjungan tersebut juga mempromosikan safe passage untuk pangan dan pupuk dari dan ke Ukraina dan Rusia,” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.