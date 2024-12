Bibit.id Tutup Tahun dengan Sederet Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi investasi digital terkemuka, Bibit.id, menutup tahun dengan sederet penghargaan bergengsi.

Bibit menjadi satu-satunya mitra fintech yang dianugerahi oleh Kementerian Keuangan sebagai "Mitra Distribusi Surat Utang Negara (SUN) Ritel Terbaik 2024", dan "Mitra Distribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel Terbaik 2024."

Prestasi ini menambah deretan kesuksesan Bibit setelah meraih penghargaan serupa di 2022 dan 2023.

"Ini sesuai misi kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berinvestasi di SBN," ujar William, PR & Corporate Communication Lead Bibit.id, dalam keterangannya, Jumat (27/12).

Selain itu, Bibit juga mendapatkan penghargaan internasional "WealthTech of the Year" di Asia FinTech Awards 2024, mengalahkan finalis terkemuka dari Singapura seperti Bank of Singapore dan Syfe.

Pada Mei 2024, aplikasi Bibit telah diunduh lebih dari 10 juta kali, menjadikannya aplikasi investasi digital pertama di Indonesia yang meraih pencapaian ini.

Sejak berdiri pada 2019, Bibit terus berinovasi dengan menawarkan layanan investasi reksa dana yang mudah dan terjangkau, hingga kini mencakup berbagai instrumen seperti Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Tabungan (ST), hingga saham.

Salah satu inovasi terbaru Bibit pada 2024 adalah peluncuran strategi Systematic Investment Plan (SIP). Strategi ini memadukan kekuatan compounding dan Dollar Cost Averaging (DCA), membantu investor berinvestasi rutin sesuai tujuan keuangan mereka.