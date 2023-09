Bicara di Diskusi Pameran Pangan, Ketua Aprindo Beber 3 Tip Bagi UMKM Naik Kelas

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey memberikan tip kepada para pelaku UMKM agar mereka bisa membawa produk naik kelas atau laku terjual.

Hal itu dilakukan dalam diskusi yang digelar di Pameran Pangan Plus 2023 yang menjadi bagian dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (30/9).

Roy mengatakan ada tiga cara bagi UMKM agar produk mereka naik kelas, yakni Go Modern, Go Digital, dan Go Global.

"Minimal ada tiga, Go Modern, jangan Go tradisional tinggalkan cara-cara yang lama karena dunia sudah berubah tidak ada yang berubah selain perubahan itu sendiri," kata Roy dalam diskusi, Sabtu.

Dia kemudian mengungkapkan maksud Go Digital yang mengharuskan para pelaku UMKM memperhatikan digitalisasi ketika berusaha.

Saat ini, kata Roy, sangat penting bagi pelaku UMKM mengikuti perkembangan zaman untuk menawarkan produk.

"Nah, ini digitalisasi. Kalau tanpa toko daring sekarang ketinggalan karena online market 24 jam, 365 hari tetap buka. Setiap UMKM mau naik kelas perlu digitalisasi," lanjutnya.

Namun, kata Roy, UMKM perlu memperhatikan sisi pengemasan atau packaging ketika sudah terjun ke dunia digital agar produk usaha sektor itu naik kelas.