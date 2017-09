Bintang Grey Anatomy Terserang Tumor Otak

jpnn.com - Bagi para penggemar serial televisi Grey's Anatomy, tentu sudah tak asing lagi dengan Kate Walsh yang berperan sebagai Addison Montgomery.

Dalam film seri populer itu, Walsh berperan sebagai dokter yang berjibaku untuk menyelamatkan pasiennya.

Namun, sayangnya di dunia nyata hal sebaliknya yang ber. Siapa yang menyangka jika ternyata Walsh menderita tumor otak. Kabar itu dia sampaikan saat menjalani wawancara dengan Cosmopolitan.

Bekas istri bos 20th Century Fox, Alex Young ini menyebutkan bahwa pada dua tahun lalu, dirinya didiagnosis memiliki tumor yang berukuran cukup besar.

Kala itu dia menyadari bahwa ada yang aneh pada tubuhnya. Tak hanya mudah lelah, bagian kanan tubuhnya juga miring secara ganjil.

"Saat itu aku sedang mengendarai mobil, dan aku tiba-tiba menyerong ke lajur kanan. Aku minum lima gelas kopi, tapi hal itu tidak membuatku merasa bangun dan sadar," ungkap Walsh.

Puncaknya, adalah saat dia mulai sering tak bisa menyelesaikan kalimat yang ingin dia ucapkan karena tak bisa menemukan kata-kata yang tepat.



Cemas akan keadaan ini, ia kemudian menemui neu­rologis, dan diagnosis tu­mor otak itu pun keluar. Untungnya, tumor yang bersarang di kepalanya tersebut tergolong jinak, dan langsung dioperasi tiga hari setelahnya.

"Aku ingin bersama teman dan keluargaku, dan aku hanya ingin bekerja pada proyek yang sangat penting, menyenangkan, atau memberi kontribusi budaya. Tapi kesehatanku adalah masalah utama dan aku harus mengubah gaya hidupku," terang bintang film The Perks of Being a Wallflower ini. (rakyatmerdeka)

Sumber : RMOL.co