Bintang Sempurna Meraih 3 Penghargaan di Asian Print Awards 2024

jpnn.com - JAKARTA - PT Bintang Sempurna, perusahaan percetakan nasional, menorehkan prestasi di Asian Print Awards 2024.

Bintang Sempurna memenangkan penghargaan pada tiga kategori, yakni Gold Winner: Limited Edition & Artwork Reproductions (under 500 print run) untuk karya The Single Section Binding, kemudian Silver Winner: Gold, Silver and Special Colours untuk desain Designotology, dan Bronze Winner: Digital Embellishment untuk karya The Kaleidoscope of Culture Indonesia.

“Pencapaian ini makin memantapkan posisi kami di industri percetakan komersial. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi standar internasional," kata CEO PT Bintang Sempurna Laurensius Candra, Senin (25/11).

Raihan ini sejalan dengan langkah Bintang Sempurna yang menampilkan inovasi terdepan dengan menggunakan Konica Minolta AccurioShine 3600 with iFoil One.

Teknologi ini memungkinkan penerapan efek Textured UV Finish (TUF) dan Digital Foil (DGF) yang memberikan sentuhan estetika unik dan daya tarik visual pada setiap produk cetak.

“Dengan teknologi ini, kami tidak hanya mencetak produk, tetapi juga menciptakan pengalaman visual yang berbeda. Ini adalah langkah kami untuk memberikan solusi pencetakan yang benar-benar baru di pasar,” tambahnya.

Sejak 2015, Bintang Sempurna telah mengumpulkan total 61 penghargaan internasional di berbagai kategori.

Keberhasilan ini menjadi bukti dedikasi perusahaan selama lebih dari 35 tahun dalam memberikan produk berkualitas untuk berbagai segmen, mulai dari pelajar hingga pekerja seni dan pelaku usaha kecil menengah.