Bisa Rekam Video Full Frame, Leica M-E Dijual Rp 56 Juta

jpnn.com - LEICA baru saja mengumumkan kamera mirroless full-frame terbarunya, Leica M-E (Typ 240). Mirroless ini disebut-sebut bisa merekam video Full HD 1080 piksel.

Meskipun hanya memiliki sensor kamera 24MP saja, tetapi mirroless besutan Leica itu mampu mereka dengan resolusi 4K.

Seperti dilansir Digitalcameraworld, Selasa (25/6), secara desain Leica M-E memiiki bodi desain classic.

Kemudian, mirroless itu dirancang khusus agar tahan terhadap debu dan cipratan air.

Material logam yang diusungnya juga menjadikan kamera kokoh sehingga mampu dibawa ke dalam kondisi apapun.

Di dalamnya, bodinya berkelir itu terdapat sensor full-frame bertipe CMOS dengan kepekaan ISO hingga 6400 sehingga menjanjikan pemotretan atau perekaman cukup baik ketika kondisi cahaya minim.

Perusahaan berbasis di Jerman tersebut melengkapi Leica M-E dengan fungsi “Leica Look in Full-HD” yang memungkinkan merekam video pakai tombol perekaman khusus. Kedengarannya mungkin tidak asing lagi, tetapi Leica melengkapi M-E dengan bodi yang sangat ergonomis.