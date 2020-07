Bisnis Berperan Penting dalam Pencapaian SDG saat New Normal

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran semua pihak mengenai pentingnya ambisi dan urgensi untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di era new normal harus terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, Indonesia Business Council for Sustainable Development IBCSD) menggelar Webinar bertema ??No One Left Behind, Private Sector and Government Synergy for Social Welfare, Kamis (9/7).

Chairman IBCSD Sihol Aritonang menjelaskan, SDGs sudah merupakan agenda nasional sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dia menambahkan, prinsip SDGs dengan leaving no one behind juga telah banyak didengungkan.

“Leaving no one behind sendiri maksudnya adalah mendorong kesetaraan dan non-diskriminasi atau tepatnya mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik, dari semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi atau lainnya," ujarnya.

Untuk mencapai SDG dengan berpegang pada prinsip No One Left Behind, sektor bisnis mempunyai peran yang sangat penting meskipun mereka juga menjadi pihak yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19.

Kepemimpinan dan aksi kolektif sektor bisnis sangat dibutuhkan karena mereka tetap menjadi motor untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Sektor bisnis mempunyai kemampuan untuk mencari solusi melalui teknologi, inovasi dan investasi.

Sektor bisnis juga dapat berperan untuk mengatasi dampak negatif pada lingkungan dan sosial melalui rantai nilai dan rantai pasok operasi bisnis mereka.