Bisnis Wealth Management BRI Raih Pengharagaan Internasional, Mantap!

jpnn.com, JAKARTA - Pengharaan kembali diterima oleh BRI di tingkat internasional dalam Global Private Banking Award 2022.

BRI berhasil memborong pengharaan di antaranya adalah Best Bank for Priority Banking, Best Wealth Management for $250k, $500k AUM (assets under management), Best Private Bank for Entrepreneurs, dan Outstanding Private Bank for Growth Strategy atas kinerja cemerlang bisnis wealth management perseroan.

Adapun ajang tersebut menilai komitmen kuat industri perbankan untuk berinovasi di bisnis wealth management, baik dalam layanan, produk, maupun pengalaman nasabah yang semakin dinamis di tengah perkembangan zaman.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengatakan pencapaian ini tak terlepas dari komitmen perseroan dalam menghasilkan economic dan social value bagi seluruh stakeholders.

Dia menjelaskan layanan wealth management services di BRI bisa memberikan masukan untuk bisa menumbuhkan asset lebih optimal.

Di samping itu, layanan ini tidak hanya untuk High Net Worth Customer saja, melainkan bagi seluruh nasabah.

“Masyarakat makin concern merencanakan keuangan yang baik untuk memastikan pengelolaan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, di wealth management BRI secara konsisten melakukan campaign pengelolaan dan perencanaan keuangan untuk seluruh nasabah di semua segmen, tentu dengan produk yang berbeda-beda pastinya,” jelasnya.

BRI memiliki target agar nasabah wealth management mampu tumbuh lebih dari 15 persen pada tahun ini.