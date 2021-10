BJB dan Jajarannya Kembali Menyabet Penghargaan, Kali Ini TOP GRC Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) beserta jajaran manajemennya berhasil meraih tiga penghargaan dalam TOP GRC Awards 2021.

Adapun pengharaan pertama adalah TOP GRC 2021 #4 Stars untuk bank bjb.

Penghargaan 4 Stars TOP GRC 2021 diraih karena perusahaan dinilai memiliki sistem, infrastruktur, dan implementasi Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko, juga manajemen kepatuhan perusahaan di tingkat sangat baik.

Kedua, The Most Committed GRC Leader 2021 untuk Direktur Kepatuhan bank bjb Cecep Trisna.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai telah menerapkan prinsip Governance, Risk, & Compliance (GRC). Penghargaan yang diterima bjb merupakan hasil penilaian Tim Penilai dan Dewan Juri kepada terhadap lebih dari 880 perusahaan di Indonesia.

Ketiga, The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021 untuk Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Berdasarkan keterngan yang diterima The Most Committed GRC Leader 2021 dan The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021 diberikan kepada Busines Leader di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan.