BLACKPINK Come Back Bawa Minialbum

jpnn.com - BLACKPINK in your area! Girlband asuhan YG Entertainment itu bakal come back pada 5 April mendatang. Kemarin, Senin (25/3) foto teaser pertama sudah dirilis. Lisa, maknae alias personel termuda BLACKPINK, jadi pembuka ''bocoran'' album berjudul Kill This Love tersebut.

Comeback itu sesuai dengan janji Yang Hyun-suk, mantan CEO YG Entertainment, pertengahan bulan ini. ''Mereka kembali dengan minialbum yang penuh lagu baru buat fans,'' ucap Hyun-suk. Kabarnya, syuting klip video pun dikebut pada pekan yang sama.

Kill This Love, yang juga menjadi judul single baru BLACKPINK, diyakini bakal seheboh Ddu-du Ddu-du. Bahkan, menurut Hyun-suk, Kill This Love akan melampaui lagu yang rilis pada Juni 2018 itu. Sebab, koreografinya digarap oleh empat koreografer kelas dunia. ''Dance-nya akan lebih dinamis,'' paparnya. Mantan personel Seo Taiji and Boys tersebut menambahkan, single itu bakal memenuhi ekspektasi fans.

Kembalinya BLACKPINK tidak cuma bikin fans happy. Para pemegang saham YG Entertainment juga diuntungkan dengan comeback girlband yang beranggota Jennie, Jisoo, Rose, dan Lisa itu. Sebab, nilai saham mereka naik hanya setengah jam setelah foto teaser Lisa dirilis. Kenaikannya mencapai 5 persen. Sejak akhir Februari, nilai saham manajemen artis tersebut turun gara-gara skandal Seungri.

Perilisan Kill This Love akan membuat agenda BLACKPINK padat bulan depan. Selain music show buat promosi, mereka bakal tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival, California. BLACKPINK juga melaksanakan tur Amerika Utara di enam kota mulai 17 April nanti. (Soompi/Korea Herald/fam/c18/nor)

Sumber : Jawa Pos