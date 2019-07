BLK Kemnaker Siap Dukung Pelaku Bisnis dan Investor di Indonesia melalui Pelatihan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia melalui pelatihan dan pendidikan vokasi.

Promosi tenaga kerja terampil pun dilakukan melalui berbagai forum internasional dan kemitraan global.

Hal ini guna mendukung tahap kedua prioritas pembangunan Nasional yaitu pembangunan SDM.

Dalam pertemuan Komisi Bersama Ekonomi dan Perdagangan ke-7 Indonesia-Swiss (the Seventh Meeting of Indonesia-Switzerland Joint Economic and Trade Commission (JETC VII) di Grand Hyatt Hotel Jakarta, Duta Besar Indonesia untuk Swiss Muliaman Darmansyah Hadad mengharapkan Pemerintah Swiss dapat mendukung program Pelatihan vokasi di BLK-BLK di bawah Pembinaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Senada dengan Muliaman, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik kerja sama yang telah dan akan terjalin dengan pemerintah Swiss. Saat ini terdapat 21 BLK milik Kemnaker dan 284 BLK di bawah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

"BLK Kemnaker siap mendukung pelaku bisnis dan investor di Indonesia melalui pelatihan vokasi guna mencetak lulusan-lulusan BLK agar siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini," kata Putri.

