Bogor Belum Bersedia Pakansari jadi Tempat Rapid Test Corona Warga Depok

jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Mohammad Idris mengambil langkah cepat terkait penetapan lokasi rapid test corona warganya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sempat menyebut bahwa lokasi rapid test untuk masyarakat Kabupaten Bogor dan Kota Depok akan berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong Kabupaten Bogor.

Namun, Idris meluruskan kabar tersebut.

"Terkait rapid test, mengingat Pemerintah Kabupaten Bogor belum bersedia Stadion Pakansari dijadikan tempat rapid test untuk Kota Depok, sebagaimana diumumkan Gubernur Jawa Barat, maka saya mengambil langkah pengaturan prioritas," kata Idris.

Terkonfirmasi positif 13 Orang Sembuh 4 Orang PDP 87 Orang Selesai 9 Orang ODP 393 Orang Selesai 182 Orang #depoktanggapcovid19 #bersamahadapicovid19 #tenangdanwaspada #covid19bisasembuh

