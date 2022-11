BonCabe Gelar Webinar soal Toxic Relationship, Dihadiri Ratusan Anak SMA

jpnn.com, JAKARTA - BonCabe bersama I Am Okay dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sukses melaksanakan Webinar dengan tema “Tentukan Prinsip Hindari Toxic Relationship”.

Webinar yang dilaksanakan secara langsung melalui Zoom, YouTube, dan TikTok Official BonCabe itu dihadiri perwakilan 120 OSIS dari SMA di DKI Jakarta.

Webinar itu juga dihadiri Founder I Am Okay yang juga None Jakarta 2018, Athalla Hardian dan Dokter Teladan Puskesmas DKI Jakarta Hafezd Herlando L.

Adapun webinar itu membahas tentang apa sebenarnya toxic relationship, bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu, dan lainnya.

"Toxic relationship paling berbahaya adalah saat orang yang tersakiti, menyakiti orang lain," kata Athalla dalam keterangan tertulis, Selasa (22/11).

Dokter Teladan Puskesmas DKI Jakarta Hafezd Herlando L menilai topik pada webinar itu sangat edukatif, mengingat maraknya kasus hubungan antarmanusia yang kurang sehat, melibatkan kekerasan fisik, dan dipenuhi tipu daya.

Baca Juga: BonCabe dan Yogya Gelar Lomba Makan Mi Pedas di 8 Cabang Toserba

"Relationship yang sehat bisa ditandai dengan menjaga komunikasi, menghargai perbedaan, dan saling mendukung satu sama lain untuk jadi lebih baik," kata Hafezd.

Head Of Brand Communication PT Kobe Boga Utama Meylanie Tambelangi mengatakan BonCabe sangat mendukung kegiatan yang berbau edukatif, terutama untuk anak muda.