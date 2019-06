Bonn Climate Change Conference sebagai Langkah Menuju COP 25

jpnn.com, JAKARTA - Katowice Climate Package yang telah diadopsi pada COP 24 bulan Desember 2018 yang lalu, memberikan pedoman yang diperlukan agar Paris Agreement bisa dilaksanakan pada tingkat nasional.

Katowice Climate Package memberikan harapan kepada negara pihak untuk dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca nasional sebagaimana tertuang pada NDC negara-negara, termasuk Indonesia.

Namun demikian, negosiasi pada COP 24 lalu masih menyisakan beberapa isu penting, yang harus disepakati oleh para Pihak pada COP 25 yang akan datang, yang dilaksanakan pada November 2019 dan bagaimana mempersiapkan dukungan dalam mengimplementasikan Paris Agreement tersebut.

Untuk menuju COP 25 UNFCCC, pada 17-27 Juni 2019, dilaksanakan Subsidiary Body for Implementation (SBI) dan Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) ke-50 di Bonn, Jerman.

