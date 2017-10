Bos Playboy Meninggal, Istri Mudanya Mendadak Jadi Miliuner

Sebelum meninggal, bos majalah Playboy Hugh Hefner ternyata meninggalkan harta karun berupa rumah seharga USD 7 juta atau sekitar Rp 95 miliar untuk istri ketiganya, Crystal Harris.

Tak hanya rumah yang terletak di Hollywood Hills tersebut, Harris juga ditinggalkan uang dengan jumlah miliaran rupiah di bank.

Diketahui, selama masih hidup, Hef menandatangani sebuah perjanjian pranikah. Maka banyak yang mengasumsikan bahwa mantan Playmate of the Year tersebut akan mendapatkan semua kekayaan jutaan dolar dari suaminya.

Mendapati laporan dari US Weekly pada 2013 bahwa kekayaan Hefner sebesar 43 juta dolar AS akan dibagi pada empat anaknya, University of Southern California dan juga badan amal yang didukung oleh bintang tersebut.

Harris, pernah secara terbuka mempermalukan Hef saat dia mengatakan kepada dunia bahwa mereka hanya pernah berhubungan seks satu kali, itu pun hanya berlangsung 'dua detik'.

Hef dan wanita 33 tahun ini pertama kali bertunangan pada 24 Desember 2010. Namun dia mengakhiri semuanya pada 14 Juni 2011, hanya lima hari sebelum pernikahan.

Meski pernikahan mereka dibatalkan, terbitan Playboy edisi Juli tahun itu, masih menampilkan Harris sebagai gadis sampul. Headline tersebut bahkan masih tertulis, "Memperkenalkan Putri Amerika, Nyonya Crystal Hefner."

Pasangan tersebut melakukan rekonsiliasi dan resmi menikah pada 31 Desember 2012. (rakyatmerdeka)

Sumber : RMOL.co