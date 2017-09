Hugh Hefner: Playboy Setia, Pernah Kencani 7 Cewek Sekaligus

jpnn.com - Playboy, kata ini tak hanya identik dengan Hugh Hefner karena dia owner majalah dewasa yang selalu kontroversial tersebut. Tapi juga merujuk pada karakter dia sendiri.

Itulah Hef. Playboy kelas kakap. Pacarnya sangat banyak, dikencani bersamaan pula. Namun, jika sedang dalam ikatan pernikahan, pria yang dibesarkan di lingkungan keluarga Kristen yang taat itu selalu setia.

Hef menikah tiga kali. Pertama dengan Mildred Williams pada 1949. Dalam perjalanannya, Mildred mengaku selingkuh. Meski perselingkuhan itu terjadi sebelum pernikahan, Hef tetap sakit hati. Mereka berpisah 10 tahun kemudian.

Setelah itu, Hef menduda selama 30 tahun. Dia tak kesepian karena begitu banyak perempuan yang keluar masuk hidupnya. Bahkan, pernah dia mengencani tujuh cewek sekaligus.

Dia baru menikah lagi pada 1989 dengan Kimberley Conrad. Keduanya berpisah baik-baik pada 1998. Kimberley diberi rumah di samping mansion.

Karena sudah tidak bersama, Hef kembali bebas berkencan dengan banyak cewek. Selama periode itu, tiga bintang The Girls of the Playboy Mansion, Holly Madison, Kendra Wilkinson, dan Bridget Marquardt, dikencani bareng-bareng.

Hef baru resmi bercerai dengan Kimberley pada 2010. Rupanya, hidup dengan banyak pacar tak lagi menjadi prioritas Hef. Desember 2010, dia melamar Crystal Harris. Kala itu, usia Crystal 24 tahun dan Hefner 84 tahun.

’’Aku mencari rasa aman. Dan aku tahu, akulah segalanya bagi dia,’’ kata Crystal ketika ditanya alasannya menerima pinangan Hef.

Sumber : Jawa Pos