Hmmm, Ternyata Inilah Sosok Transgender Pertama di Playboy

jpnn.com - Majalah gaya hidup Playboy akan memajang transgender bernama Ines Rau sebagai playmate. Model asal Prancis itu akan menghiasi centerfold Playboy edisi November.

Memang, Rau pernah berpose di Playboy edisi Mei 2014. Hanya saja, dia bukan transgender pertama yang berpose di Playboy.

Tapi, pada 1981, ada transgender bernama Caroline ‘Tula’ Cossey yang mejeng di Playboy. Bahkan, Cossey sudah muncul dalam film James Bond berjudul For Your Eyes Only.

Caroline Cossey di sampul majalah Playboy berbahasa Turki edisi 1991. Foto: Instagram/carolinecossey

Setahun kemudian terungkap bahwa Cossey terlahir sebagai pria. Tapi, itu tak menghalangi Playboy untuk menampilkan Cossey.

Pada 1991, Cossey untuk kali kedua berpose di Playboy. Model kelahiran Norfolk, Inggris pada 31 August 1954 juga menerbitkan autobiografi bertitel I Am a Woman.

Sedangkan pemilihan Rau sebagai Playmate merupakan bentuk penghargaan untuk mendiang Hugh M Hefner yang meninggal dunia pada 27 September lalu. Wajah pendiri Playboy itu akan dipajang di sampul dalam foto hitam putih pada edisi November.(independent/ara/jpnn)