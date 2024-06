BRI Berbagi Pengalaman Transformasi Digital & Inovasi di Product Development Conference 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI terus berkomitmen dalam transformasi digital di Indonesia.

Terbaru, bank BUMN itu mendukung penuh event Tech in Asia Product Development Conference (PDC) 2024.

Event itu adalah konferensi pengembangan produk tahunan dari Tech in Asia yang akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC), pada 25-26 Juni 2024.

Seperti diketahui, PDC 2024 dirancang khusus untuk para penggiat produk, pengembang, desainer, dan pengambil keputusan utama dari perusahaan-perusahaan terkemuka di Asia. Yang menjadi platform untuk berbagi wawasan. Partisipan belajar dari para praktisi dan ahli, serta membangun jaringan dengan komunitas produktif yang terdiri dari penggemar produk dan profesional industri. Di samping itu, akan ada banyak startup yang memiliki produk menarik di segmen Technology Showcase.

Terkait hal ini, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha mengatakan bahwa BRI akan terus berinovasi dan aktif berpartisipasi dalam acara yang mendukung digitalisasi.

“Partisipasi BRI dalam PDC 2024 merupakan bagian dari komitmen kami terhadap inovasi dan transformasi digital. BRI akan turut membagikan pengalaman dan inovasinya di sejumlah sesi dan segmen acara,” ungkapnya.

Terdapat sesi-sesi menarik, di antaranya diskusi yang mengusung tema Can Legacy Systems Hinder Innovation? Strategies for Modernization di mana pembahasan yang dibahas mengenai evaluasi dampak sistem lama terhadap kemampuan inovasi produk, strategi memodernisasi sistem, dan bagaimana memanfaatkan teknologi cloud-native untuk arsitektur yang siap menghadapi masa depan.

Kemudian, sesi Cuantitative Study: Coherent Lifecycle Workflow for Sustainable Product Growth, akan membahas mobile banking BRImo, produk digital andalan BRI, serta sesi 10 Data Privacy Questions We Should be Asking Now yang berfokus pada perlindungan data pribadi.