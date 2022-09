BRI Berhasil Mengirim UMKM Go Global, Salah Satunya dalam 'Tong-Tong Fair'

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berhasil menampilkan UMKM binaan terpilih untuk menghadiri salah satu festival budaya Eurasian terbesar di dunia “Tong-Tong Fair” yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada 1 September 2022 - 12 September 2022.

BRI pun telah memiliki rekam jejak mengesankan dalam membawa pelaku UMKM go modern, go digital, dan go global.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menuturkan partisipasi UMKM binaan BRi dalam Tong-Tong Fair merupakan salah satu wujud komitmen perseroan untuk terus memperkenalkan potensi produk UMKM ke kancah internasional.

Menurut Amam, ajang tersebut sekaligus menjadi pencapaian bagi perseroan karena produk UMKM binaan akan dilihat oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai negara.

Tong-Tong Fair pada 2019 tercatat mendatangkan lebih dari 80 ribu pengunjung dan di antaranya juga pada tenant UMKM Indonesia.

“BRI sebagai agent of development senantiasa konsisten mendorong UMKM untuk go global. Momentum ini menjadi sebuah pencapaian karena bisa mengenalkan keunikan produk UMKM lokal di level internasional,” ucap Amam.

Amam membeberkan BRI mendapatkan penghargaan atas kinerjanya dalam memberdayakan serta menumbuhkembangkan UMKM lokal.

BRI meraih penghargaan sebagai Bank Pendukung UMKM Terbaik dari Bank Indonesia (BI) pada tahun ini.