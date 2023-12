BRI Buka Program Internship untuk IT, Talenta Digital Merapat!

jpnn.com, JAKARTA - Era industri 4.0 saat ini telah memperluas kesempatan bagi talenta IT melalui beragamnya kebutuhan pengembangan teknologi untuk industri terkini.

Saat ini terjadi fenomena talent war saat ini membuat perusahaan dari berbagai industri berlomba-lomba dalam mencari talenta terbaik negeri untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk perusahaan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI pun meluncurkan IT Internship Bootcamp BRI Program atau IT Camp BRI.

Hal itu sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM IT yang unggul.

Direktur Human Capital BRI Agus Winardono menjelaskan IT Camp adalah program pemagangan yang berfungsi sebagai wadah bagi para pesertanya yang memiliki ketertarikan dan keahlian di bidang IT.

“Dengan demikian, mereka dapat berkolaborasi dan menyalurkan keterampilannya sehingga dapat memunculkan berbagai solusi di bidang layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” jelasnya.

Agus mengatakan melalui program ini pula, Peserta IT Camp berkesempatan untuk melanjutkan karier di BRI sebagaimana IT Camp Batch 1 yang sebelumnya telah berhasil merekrut lebih dari 40 talenta IT.

BRI pun mengajak para talenta IT tanah air untuk dapat bergabung mewujudkan mimpinya melalui program IT Camp BRI Batch 2 Tahun 2023.