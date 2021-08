BRI Ingin UMKM di Jawa Timur Tembus Pasar Dunia

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menggelar pameran virtual bertajuk Lokal Keren Jatim.

Event yang diadakan pada 1-31 Agustus 2021 itu bertujuan mengembangkan UMKM di Jawa Timur.

Tak hanya itu, Lokal Keren Jatim bertujuan untuk lebih menggaungkan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

BRI memang sudah ditunjuk sebagai pelaksana BBI yang dicanangkan pemerintah pada tahun lalu.

Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto berharap Lokal Keren Jatim yang merupakan bagian dari BRI UMKM EXPO(RT) Brilianpreneur 2021 membuat UMKM bangkit.

Dia berharap acara itu membuat pelaku UMKM bisa menjadikan bisnisnya lebih modern (Go Modern), menerapkan digitalisasi (Go Digital), dan memperluas jejaring pasar daring (Go Online).

“Pada ujungnya tidak hanya mampu bersaing di pasar lokal, tetapi UMKM binaan juga berhasil menembus pasar dunia sebagai UMKM Ekspor (Go Global),” ujar Catur.

Penyelenggaraan Lokal Keren Jatim pun mendapatkan sambutan sangat hangat dari para pelaku UMKM.