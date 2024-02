BRI Insurance Catat Pertumbuhan Premi Bruto Sebesar 26,60 Persen

jpnn.com, JAKARTA - BRI Insurance (BRINS) mencatatkan premi bruto sebesar Rp 3,30 triliun atau tumbuh sebesar 26,60% dibandingkan pada 2022 (Rp 2,60 triliun) secara year on year.

Ini menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi menjaga ketahanan sekaligus pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan baik.

Tak hanya dari kinerja pertumbuhan premi bruto, BRI Insurance juga menujukan berbagai prestasi lain ditandai dengan keberhasilan menyabet berbagai penghargaan.

Tercatat sepanjang 2023, lebih dari 24 penghargaan diterima BRI Insurance. Penghargaan tersebut datang dari berbagai lembaga maupun organisasi dan media nasional.

Direktur Utama BRI Insurance Budi Legowo menyampaikan prestasi ini merupakan bukti nyata BRINS yang mampu menunjukan kinerjanya di industri asuransi kerugian.

Semua itu tak terlepas dari kontribusi pekerja dari segi kemampuan lewat kinerja yang optimal serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BRI Insurance selama ini.

"Ini dapat menjadi penyemangat bagi seluruh pekerja untuk terus berkarya yang didukung dengan implementasi culture dan digital transformasi untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan solusi perlindungan kepada masyarakat," ujar Budi, dalam keterangannya, Kamis (22/2).

Sebagai upaya dalam menciptakan fortopolio bisnis yang tumbuh sehat dan berkelanjutan, di 2024, BRI Insurance mengusung tema Strengthening Interconnected Business to Drive Sustainability with Business Diversification and Partnership.