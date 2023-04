BRI Life Raih Penghargaan di Ajang Digital Brand Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi BRI Life mendapat penghargaan dalam ajang Digital Brand Award 2023 untuk kategori; The Best Leaders Personal Digital Brand 2023 – The Most Reputable Life Insurance CEO in Digital Platform, yang digelar Infobank di Jakarta, Rabu (12/4).

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Utama BRI Life, Iwan Pasila.

Penghargaan yang diterima BRI Life ini merupakan bentuk apresiasi, sebagai perusahaan yang dinilai aktif dalam berinovasi melalui pengembangan teknologi digital, yang dimanfaatkan guna mendukung lajunya bisnis usaha, termasuk di dalamnya juga mitigasi teknologi digital yang dimiliki.

Baca Juga: Asuransi BRI Life Hadirkan Layanan Professional Group Health

Selain itu, BRI Life dinilai sebagai salah satu perusahaan yang memiliki profesionalisme dalam menentukan strategi pemanfaatan digital untuk mendukung circle bisnis asuransi jiwa yang dijalankan selama ini.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila, mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini. Iwan mengatakan penghargaan ini merupakan milik insan BRI Life yang seluruhnya bekerja bersama secara teamwork dengan baik dan terintegrasi.

“Penghargaan ini berhasil diraih tidak terlepas dari kerja keras yang dilakukan oleh jajaran management dan seluruh karyawan BRI Life dalam memberikan pelayanan asuransi terbaik bagi nasabah," ujar Iwan.

BRI Life akan terus berupaya menyediakan cara agar seluruh nasabah bisa mendapatkan akses layanan produk asuransi dengan mudah.

Untuk itu, BRI Life melakukan transformasi bisnis proses, inovasi model bisnis, serta tata kelola jaringan kerja dengan memadukan kapabilitas digital, jaringan fisik serta layanan terpadu secara corporate.