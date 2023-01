BRI Microfinance Outlook 2023: Inklusi Keuangan dan ESG Jadi Fokus untuk Ekonomi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. terus berusaha fokus dalam meningkatkan dan mendalami inklusi keuangan serta penguatan penerapan prinsip Environmental (lingkungan), Social (sosial) dan Governance (tata kelola yang baik) atau ESG untuk kesejahteraan ekonomi Indonesia yang merata.

Hal diungkapkan Direktur Utama BRI Sunarso di Jakarta (26/01) dalam acara BRI Microfinance Outlook 2023 dengan tema Financial Inclusion and ESG: The Road to Equitable Economic Prosperity.

Sunarso menjelaskan BRI sebagai bank UMKM dengan mayoritas nasabah berada di daerah rural memiliki tangggung jawab besar untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.

Baca Juga: BRI Microfinance Outlook 2023 Bahas Prospek Ekonomi di Tengah Ketidakpastian

Survei BRI 2022 terhadap inklusi, literasi, dan juga kedalaman inklusi keuangan, menyebutkan tingkat inklusi keuangan secara umum mencapai 84 persen.

“Kalau diukur kedalamannya, jadi variasi produk didominasi oleh kepemilikan tabungan. Frekuensi penggunaan berasal dari penggunaan tabungan serta asuransi dan Dapen (dana pensiun) termasuk BPJS, itu datanya,” ujar Sunarso.

Dalam hal inklusi keuangan tersebut, BRI pun dipersepsikan sebagai locally embedded bank yang dominan di mayoritas masyarakat. Hal ini tak terlepas dari jaringan BRI yang mengakar hingga pelosok negeri.

Baca Juga: Bos BRI Sebut Peluang Resesi Indonesia Cuma 3 Persen

Salah satu buktinya adalah adanya AgenBRILink yang ikut memperkuat inklusi maupun literasi keuangan.

Sunarso mengatakan saat ini BRI diperkuat oleh lebih dari 627 ribu Agen BRILink. Di mana hingga Desember 2022 volume transaksi mendekati Rp1.400 triliun yang dilakukan masyarakat di tataran akar rumput.