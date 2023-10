BTN Raih 2 Penghargaan di Ajang The Asian Experience Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) meraih dua penghargaan dari The Asian Business Review dalam ajang The Asian Experience Awards 2023 pada Kamis, (5/10) di Singapura.

BTN meraih dua penghargaan pada ketegori Indonesia Service Experience of the Year dan Indonesia Partner Experience of the Year.

Direktur Institutional Banking BTN Hakim Putratama menuturkan BTN sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh The Asian Business Review dalam ajang The Asian Experience Awards 2023.

Penghargaan ini membuktikan upaya BTN dalam meningkatkan kinerja dan proses bisnis telah diakui oleh lembaga internasional.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan ini. Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh BTNers dan menjadi penyemangat bagi BTN untuk bisa memberikan kinerja lebih baik lagi,” ujar Hakim usai menerima penghargaan The Asian Experience Awards 2023 di Singapura.

The Asian Business Review mengganjar BTN dengan penghargaan Indonesia Service Experience of the Year karena berhasil melakukan transformasi pada layanan kredit.

Sedangkan penghargaan Indonesia Partner Experience of the Year diberikan kepada BTN karena perseroan berhasil melakukan transformasi yang memudahkan nasabah bertransaksi melalui pendekatan ekosistem perumahan atau digital mortgage ecosystem.

Hakim menjelaskan, dua penghargaan dari The Asian Business Review ini menambah kepercayaan diri perseroan dalam mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia pada 2025.