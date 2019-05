BTS Bakal Berbalut Dior di Panggung

jpnn.com - Popularitas BTS tidak cuma dilirik musisi internasional buat kolaborasi. Boyband yang beranggota tujuh orang itu menarik perhatian rumah mode Dior. Pada Jumat (3/5) waktu setempat, rumah mode yang berbasis di Paris, Prancis, tersebut menyatakan akan menjadi partner BTS di konser keliling dunia Love Yourself: Speak Yourself.

’’BTS bakal menjadi grup pop pertama yang kostum panggungnya didesain artistic director Dior Menswear, Kim Jones,’’ ungkap perwakilan Dior sebagaimana dikutip Sports Seoul.

BTS dan Kim Jones merintis kerja sama sejak bertemu pada Februari lalu. Tepatnya saat menghadiri Grammy Awards 2019. Jones langsung terpikat dengan pesona boyband asuhan Big Hit Entertainment tersebut. ’’Mereka keren sekaligus fashionable. Setiap orang yang kukenal tergila-gila dengan mereka,’’ tuturnya. Jones membuat beberapa desain yang lalu dipilih ketujuh personel BTS.

Lewat agensinya, BTS menyatakan bahwa kerja sama itu amat berarti bagi mereka. ’’Kami saling berbagi ide berdasar aksi panggung dan musik. Lalu, mereka menciptakan desainnya. Kami enggak sabar mengenakan pakaian tersebut di depan hadapan fans kami waktu konser,’’ ujarnya.

Kostum rancangan Jones mulai dipakai pada pembuka tur di Rose Bowl Stadium di Los Angeles, AS, Sabtu (4/5) waktu setempat. Pada konser pertamanya tersebut, 60 ribu tiket ludes. Fans dari Amerika Latin seperti Argentina dan Bolivia ikut menyaksikan pertunjukan musik tersebut. Mereka membawakan total 24 lagu selama nyaris tiga jam. Termasuk lagu yang dibawakan solo.

’’Karena ini adalah tur dunia, kurasa kami harus melakukan sesuatu yang besar,’’ kata RM, leader sekaligus rapper BTS. Ucapan RM dibuktikan lewat konsep wow. Mulai aksi melayang Jungkook, Jimin yang tiba-tiba muncul di tengah panggung dalam bola transparan, hingga permainan balon warna-warni.

Selain disibukkan dengan tur, jadwal BTS akan makin padat. Boyband pelantun Boy with Luv tersebut menjadi salah satu penampil di Summer Concert Series yang diadakan Good Morning America. Itulah yang diumumkan via Twitter pada Jumat lalu. Konser tersebut berlangsung sejak 15 Mei hingga 30 Agustus. BTS bakal tampil bersama Ellie Goulding, Chance the Rapper, Pitbull, dan masih banyak musisi lain. (Soompi/fam/c14/nda)