BTS Rilis Film Ketiga Bulan Depan

jpnn.com - Bring The Soul: The Movie adalah film ketiga dari BTS setelah perilisan Burn the Stage the Movie pada 2018 dengan pendapatan box office sebesar USD 18,5 juta. Film yang akan dirilis pada 7 Agustus mendatang ini bercerita tentang akhir tur Love Yourself BTS di Eropa.

Bercerita tentang perjalanan yang penuh energi dan semangat melalui 24 konser di 12 kota. Dari Seoul menuju Paris, BTS memulai pesta kecil mereka, berbagi cerita sendiri yang belum pernah terdengar sebelumnya.

“Trafalgar Releasing sangat senang bisa berkolaborasi lagi dengan Big Hit Entertainment untuk menghadirkan Bring The Soul : The Movie,” kata CEO Trafalgar Releasing, Marc Allenby dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7).

Lewat film ketiga itu memberikan kesempatan kepada penggemar di seluruh dunia untuk lebih dekat dan mengikuti perjalanan BTS saat tur Love Yourself. Pihaknya sangat senang menyatukan para ARMY untuk melihat lebih dekat perjalanan dan pengalaman BTS yang sama sekali baru di seluruh bioskop di dunia.

Tiket film ‘Bring The Soul: The Movie’ akan dijual di situs resmi www.BringTheSoulTheMovie.com mulai tanggal 3 Juli 2019. Para ARMY disarakankan mendaftar terlebih dahulu untuk mendaptakan informasi tentang tiket, informasi bioskop yang menayangkan, dan informasi lainnya terkait pemutaran film. (jpc)