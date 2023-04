Bukber di Princess Hotel Palembang Tak Sampai Rp 100 Ribu Puas Makan Enak

jpnn.com, PALEMBANG - Buka bersama (Bukber) dengan keluarga, sahabat, dan orang terkasih sepertinya sudah menjadi agenda rutin pada saat ramadan. Nah, bagi Kamu yang ingin menikmati buka puasa di hotel dengan suasana yang nyaman. Namun, tidak mau keluar uang banyak? bisa banget. Hotel Princess yang berlokasi di Komplek Ilir Barat Permai Blok D2 No 608 Palembang menawarkan harga Rp 65.000 nett per pax. Baca Juga: MMS Group Indonesia Akuisisi Hotel Sae di Gianyar Pengunjung bisa menikmati sajian All You Can Eat dengan 60 varian menu nusantara yang sedap dan memikat lidah. "Kami hadirkan menu-menu yang menggugah selera dan selalu berganti setiap harinya,” ungkap Lina selaku Sales Executive Princess Hotel Palembang, Jumat (07/04). Lina menuturkan untuk Buffet menu sendiri ada soup, fried rice, noodle, vegetable, fish, Chicken, side dhises, dan dessert. Baca Juga: Promo Menarik di Hotel Harper, Ada Potongan hingga 30 Persen Lho "Selain itu, kami juga menyediakan aneka takjil yang ada di pondokan, seperti es campur sari, bakso, salad, aneka kue jajanan pasar," kata Lina. "Tak ketinggalan Beverage Station ada coffee, tea, iced tea, iced lemon water, iced water, mix juice, infused water, dan wedang secang jahe," tambah Lina.